"Динамо" Киев рассталось с белорусским форвардом

Фото: сайт "Ракува"/Автор неизвестен

Пресс-служба польского "Ракува" на официальном сайте объявила о переходе белорусского нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, который последние полгода выступал за киевское "Динамо" на правах аренды.

Польский клуб арендовал форварда до лета 2022 года с правом последующего выкупа за один миллион евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Шкурин провел за "Динамо" 11 матчей и отдал пять голевых передач.

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