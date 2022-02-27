"Динамо" Киев рассталось с белорусским форвардом
Фото: сайт "Ракува"/Автор неизвестен
Пресс-служба польского "Ракува" на официальном сайте объявила о переходе белорусского нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, который последние полгода выступал за киевское "Динамо" на правах аренды.
Польский клуб арендовал форварда до лета 2022 года с правом последующего выкупа за один миллион евро.
В нынешнем сезоне 22-летний Шкурин провел за "Динамо" 11 матчей и отдал пять голевых передач.
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