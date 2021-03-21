"Динамо" Киев разгромило "Рух"
Фото: Твиттер @DynamoKyiv
В Киеве завершился матч 19 тура УПЛ. "Динамо" принимало аутсайдера чемпионата "Рух" и добилось разгромной победы 3:0. Несмотря на итоговый результат, победа досталась хозяевам не так просто. До самого конца встречи подопечные Луческу вели только в один мяч. Однако, сначала Сидклей на 86, а затем и Караваев, который в этой встрече отметился дебютным дублем, установили окончательный счет. Киевляне воспользовались осечкой "Шахера" и оторвались от "горняков" на 7 очков. Теперь у "бело-голубых" 46 набранных баллов и уверенное первое место. "Рух" тоже уверенно занимает свое место в таблице, но, к сожалению для поклонников команды и руководства, последнее. За 18 матчей команда смогла набрать лишь 13 очков.
"Динамо" Киев - "Рух" 3:0 (0:0)
Голы: Караваев, 59 - 1:0, Сидклей, 86 - 2:0, Караваев, 90+1 - 3:0
Нереализованный пенальти: Де Пена, 10
"Динамо" Киев: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко, Сидорчук, Родригес (Караваев, 46), Шапаренко (Сидклей, 81), Буяльский, Де Пена (Шепелев, 61), Супряга (Гармаш, 73).
"Рух": Бандура, Стаменкович, Зец, Белый, Мысык, Карасюк (Мартынюк, 46), Бойчук, Притула (Сыч, 69), Федорчук, Климчук (Кондраков, 83), Борячук (Кухаревич, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13