"Динамо" Киев разгромило "Рух"

Фото: Твиттер @DynamoKyiv

В Киеве завершился матч 19 тура УПЛ. "Динамо" принимало аутсайдера чемпионата "Рух" и добилось разгромной победы 3:0. Несмотря на итоговый результат, победа досталась хозяевам не так просто. До самого конца встречи подопечные Луческу вели только в один мяч. Однако, сначала Сидклей на 86, а затем и Караваев, который в этой встрече отметился дебютным дублем, установили окончательный счет. Киевляне воспользовались осечкой "Шахера" и оторвались от "горняков" на 7 очков. Теперь у "бело-голубых" 46 набранных баллов и уверенное первое место. "Рух" тоже уверенно занимает свое место в таблице, но, к сожалению для поклонников команды и руководства, последнее. За 18 матчей команда смогла набрать лишь 13 очков.

"Динамо" Киев - "Рух" 3:0 (0:0)

Голы: Караваев, 59 - 1:0, Сидклей, 86 - 2:0, Караваев, 90+1 - 3:0

Нереализованный пенальти: Де Пена, 10

"Динамо" Киев: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко, Сидорчук, Родригес (Караваев, 46), Шапаренко (Сидклей, 81), Буяльский, Де Пена (Шепелев, 61), Супряга (Гармаш, 73).

"Рух": Бандура, Стаменкович, Зец, Белый, Мысык, Карасюк (Мартынюк, 46), Бойчук, Притула (Сыч, 69), Федорчук, Климчук (Кондраков, 83), Борячук (Кухаревич, 46).