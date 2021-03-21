"Динамо" Киев - "Рух" - 3:0 (видеообзор матча)

Фото: Твиттер @DynamoKyiv

Киевское "Динамо" в домашнем матче 19-го тура Украинской Премьер Лиги разгромило "Рух" со счетом 3:0 и оторвалось от идущего вторым "Шахтера" уже на семь очков. Но, не смотря на такой крупный счет, игра для "бело-голубых" складывалась не просто.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча: