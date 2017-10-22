"Динамо" Киев – "Шахтер" – 0:0 (обзор)

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"Динамо" Киев – "Шахтер" – 0:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 13-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и "Шахтером" (0:0).

Видео: "Динамо" Киев – "Шахтер".

Не пропустите: Остались при своих: "Динамо" и "Шахтер" поделили очки. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 13 32
2 Динамо Киев 12 25
3 Олимпик Донецк 13 23
4 Ворскла 13 21
5 Верес Ровно 13 19
6 Заря Луганск 13 17
7 Мариуполь 12 16
8 Карпаты Львов 13 12
9 Александрия 13 10
10 Звезда Кропивницкий 13 10
11 Черноморец Одесса 13 10
12 Сталь Каменское 13 9
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