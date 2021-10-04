"Динамо" Киев - "Шахтер" - 0:0 (видеообзор)

Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Динамо", набрав 26 очков, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. "Шахтер" с 23 очками находится на второй позиции.

"Динамо" Киев – "Шахтер" Донецк - 0:0

"Динамо": Бущан, Кендзера (Тымчик, 86), Забарный, Караваев, Сирота, де Пена, Шапаренко, Буяльский (Гармаш, 86), Цыганков, Витиньо (Шкурин, 86), Сидорчук.

"Шахтер": Пятов, Марлон, Кривцов, Додо, Матвиенко, Педриньо, Степаненко (Маркос Антонио, 65), Марлос (Тете, 65), Соломон (Сикан, 65), Алан Патрик, Майкон.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Не пропустите: Пятов не смог побить антирекорд Акинфеева в Лиге чемпионов. | http://soccernews.ru