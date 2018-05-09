"Динамо" Киев – "Шахтер" – 0:2 (обзор)
Предлагаем Вашему вниманию обзор финального матча Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" (0:2).
Видео: "Динамо" – "Шахтер".
Не пропустите: "Горняки" защитили титул: "Шахтер" обыграл "Динамо" в финале Кубка Украины. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|51
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Ворскла
|22
|37
|4
|Заря Луганск
|22
|33
|5
|Верес Ровно
|22
|32
|6
|Мариуполь
|22
|32
|7
|Олимпик Донецк
|22
|28
|8
|Александрия
|22
|23
|9
|Звезда Кропивницкий
|22
|19
|10
|Карпаты Львов
|22
|19
|11
|Черноморец Одесса
|22
|18
|12
|Сталь Каменское
|22
|15