"Динамо" Киев - "Шахтер" - 1:0 (обзор)

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"Динамо" Киев - "Шахтер" - 1:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча УПЛ между "Динамо" и "Шахтером".

Читайте также: Киевское "Динамо" минимально обыгрывает донецкий "Шахтер" в третьем туре УПЛ. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Динамо Киев 3 9
2 Шахтер Донецк 3 6
3 Александрия 2 6
4 Десна Чернигов 2 3
5 Львов 2 3
6 Черноморец Одесса 2 3
7 Олимпик Донецк 2 3
8 Заря Луганск 2 3
9 Карпаты Львов 2 3
10 Ворскла 2 0
11 Мариуполь 2 0
12 Арсенал Киев 2 0
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