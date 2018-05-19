"Динамо Киев" – "Шахтёр" - 2:1 (обзор)

Теги динамо киевшахтер донецк

"Динамо Киев" – "Шахтёр" - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 32-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и "Шахтёром".

Не пропустите: "Динамо" обыграло "Шахтер" в последнем туре УПЛ. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 32 75
2 Динамо Киев 32 73
3 Ворскла 31 46
4 Заря Луганск 31 43
5 Мариуполь 31 38
6 Верес Ровно 31 34
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