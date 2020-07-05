"Динамо" Киев – "Шахтер" 2:3 (видеообзор матча)

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"Динамо" Киев – "Шахтер" 2:3 (видеообзор матча)

В матче 29-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на своем поле уступило донецкому "Шахтеру" со счетом 2:3. Победу горнякам принесли голы Тараса Степаненко, Евгения Коноплянки и Алана Патрика. В составе динамовцев отличились Беньямин Вербич и Карлос Де Пена.

Напомним, что "Шахтер" уже гарантировал себе чемпионский титул, а "Динамо" занимает второе место. Впрочем, теперь киевлян могут обойти "Заря" и "Десна".

"Динамо" Киев – "Шахтер" Донецк - 2:3 (0:2)
Голы: Степаненко, 31 - 0:1, Коноплянка, 39 - 0:2, Вербич, 51 - 1:2, де Пена, 67 - 2:2, Алан Патрик, 72 - 2:3

"Динамо": Бойко, Кендзера, Мохаммед, Сирота, Пиварич, Цитаишвили (Караваев, 74), Сидорчук, Шапаренко, Вербич, Буяльский (Каргбо, 84), Русин (де Пена, 46).

"Шахтер": Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Болбат (Сиприано, 54), Степаненко (Бондаренко, 76), Алан Патрик, Соломон (Тайсон, 71), Маркос Антонио, Коноплянка (Марлос, 76), Мораес (Фернандо Педро, 77).

Удаление: Пиварич (90).

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