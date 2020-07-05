"Динамо" Киев – "Шахтер" 2:3 (видеообзор матча)
В матче 29-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на своем поле уступило донецкому "Шахтеру" со счетом 2:3. Победу горнякам принесли голы Тараса Степаненко, Евгения Коноплянки и Алана Патрика. В составе динамовцев отличились Беньямин Вербич и Карлос Де Пена.
Напомним, что "Шахтер" уже гарантировал себе чемпионский титул, а "Динамо" занимает второе место. Впрочем, теперь киевлян могут обойти "Заря" и "Десна".
"Динамо" Киев – "Шахтер" Донецк - 2:3 (0:2)
Голы: Степаненко, 31 - 0:1, Коноплянка, 39 - 0:2, Вербич, 51 - 1:2, де Пена, 67 - 2:2, Алан Патрик, 72 - 2:3
"Динамо": Бойко, Кендзера, Мохаммед, Сирота, Пиварич, Цитаишвили (Караваев, 74), Сидорчук, Шапаренко, Вербич, Буяльский (Каргбо, 84), Русин (де Пена, 46).
"Шахтер": Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Болбат (Сиприано, 54), Степаненко (Бондаренко, 76), Алан Патрик, Соломон (Тайсон, 71), Маркос Антонио, Коноплянка (Марлос, 76), Мораес (Фернандо Педро, 77).
Удаление: Пиварич (90).
Не пропустите: Киевское "Динамо" проиграло в чемпионате Украины, пропустив гол на 92-й минуте (видеообзор). | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
2
"Люблю это чувство". Криштиану Роналду опубликовал фотографию празднования гола в ворота "Торино"
-
Зидан высказался о положении Азара в "Реале"
-
2
Главный тренер "Баварии" оценил шансы Левандовски может выиграть "Золотой мяч"
-
"Краснодар" нацелился на молодого аргентинского нападающего
-
Бывший главный тренер "Реала" заразился коронавирусом
-
"Реал" согласился снизить цену на Хамеса
-
"Бавария" установила рекорд по количеству золотых дублей в Германии
-
"Барселона" назвала заявку на матч с "Вильярреалом"
-
"Спартак" потерял шансы попасть в Лигу Чемпионов
-
Сарри сообщил, что сказал ему Роналду, забив первый гол за "Ювентус" со штрафного
-
"Динамо" Киев – "Шахтер" 2:3 (видеообзор матча)
-
Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром Кубка Германии. У него уже 51 гол в сезоне
-
Главные новости дня: 3 июля
-
1
"Лацио" дома проиграл "Милану". Отставание от "Ювентуса" - 7 баллов
-
Шалимов высказался по поводу поражения "Ахмата" в матче с ЦСКА
-
Федотов: "Решения по участию Кокорина в матче против "Зенита" пока нет"
-
"Сассуоло" в домашнем матче забил 4 гола "Дженоа"
-
"Челси" разгромил "Уотфорд" в домашнем матче АПЛ
-
2
Тедеско: "Общение с Федуном? Я же не спрашиваю, о чем вы говорите с женой"
-
Гончаренко высказался о победном матче ЦСКА с "Ахматом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13