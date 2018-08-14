"Динамо" (Киев) - "Славия" - 2:0 (обзор)

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"Динамо" (Киев) - "Славия" - 2:0 (обзор)Смотрите видеообзор ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов, в котором киевское "Динамо" обыграло чешскую "Славию".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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