"Динамо" Киев - "Сталь" - 4:1, "Ворскла" - "Мариуполь" - 1:0, "Звезда" - "Заря" - 2:1 (обзоры)

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"Динамо" Киев - "Сталь" - 4:1, "Ворскла" - "Мариуполь" - 1:0, "Звезда" - "Заря" - 2:1 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры трех матчей шестого тура чемпионата Украины.

Видео: "Динамо" Киев - "Сталь" - 4:1.

Видео: "Ворскла" - "Мариуполь" - 1:0.

Видео: "Звезда" - "Заря" - 2:1.

Не пропустите: Киевское "Динамо" разгромило "Сталь", "Ворксла" победила "Мариуполь". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 6 15
2 Динамо Киев 5 13
3 Олимпик Донецк 6 11
4 Ворскла 5 10
5 Верес Ровно 6 9
6 Мариуполь 5 8
7 Сталь Каменское 5 6
8 Заря Луганск 6 5
9 Звезда Кропивницкий 6 5
10 Карпаты Львов 6 5
11 Александрия 6 4
12 Черноморец Одесса 6 1
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