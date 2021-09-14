"Динамо" Киев сыграло вничью с "Бенфикой". Арбитр отменил гол украинцев в концовке матча

Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" на своем поле сыграло вничью с лиссабонской "Бенфикой" со счетом 0:0.

В концовке встречи арбитр отменил гол полузащитника киевлян Николая Шапаренко из-за офсайда после подсказки видеоассистента.

Во 2-м туре "Динамо" в гостях сыграет с "Баварией", а "Бенфика" дома примет "Барселону".

"Динамо" Киев Украина – "Бенфика" Португалия - 0:0

"Динамо": Бойко, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Цыганков (Караваев, 76), Сидорчук, Шапаренко, де Пена (Вербич, 76), Шкурин (Гармаш, 60), Буяльский.

"Бенфика": Влаходимос, Отаменди, Вертонген, Морато, Жилберто (Лазаро, 59), Вайгль, Жоау Мариу (Таарабт, 85), Рафа Силва (Пицци, 90), Эвертон (Радонич, 59), Гримальдо, Яремчук (Нуньес, 59).

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