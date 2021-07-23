"Динамо" Киев сыграло вничью с немецким клубом

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"Динамо" Киев сыграло вничью с немецким клубом

Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Киевское "Динамо" в товарищеском матче сыграло вничью с берлинским "Унионом".

В первом тайме счет открыл Андреас Фогльзаммер, но во второй половине равновесие восстановил Беньямин Вербич.

"Динамо" Киев, Украина – "Унион" Берлин, Германия – 1:1 (0:1)

Гол: Фогльзаммер, 35 - 0:1, Вербич, 48 - 1:1

"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Гармаш, Цыганков, Родригеш, Кулач.

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