"Динамо" Киев сыграло вничью с турецким топ-клубом

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"Динамо" Киев сыграло вничью с турецким топ-клубом

Фото: инстаграм "Динамо" Киев/Автор неизвестен

"Динамо" Киев в товарищеском матче сыграло вничью со стамбульским "Фенербахче".

В середине первого тайма счет открыл Богдан Леднев, но во второй половине равновесие восстановил Димитриос Пелкас.

"Фенербахче" Турция — "Динамо" Украина - 1:1 (0:1)
Голы: Леднев, 28 - 0:1, Пелкас, 63 - 1:1 

"Фенербахче": Байындыр, Тиссеран, Салаи, Новак, Осайи-Сэмюэл (Яндаш, 75), Зайц (Самата, 75), Луис Густаво (Туфан, 75), Кадиоглу (Сангаре, 67), Озил, Пелкас, Валенсия (Дурсун, 67).

"Динамо": Бойко (Бущан, 67), Сирота (Шабанов, 67), Кендзера, Забарный (Тымчик, 46), Сидклей (Миколенко, 46), Сидорчук (Шапаренко, 67), Цыганков (Караваев, 67), Шепелев (Андриевский, 67), Леднев (Буяльский, 46), Родригес (Антюх, 62), Рамирес (Гармаш, 46 (Шкурин, 85)).

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