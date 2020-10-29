"Динамо" Киев упустило победу над "Ференцварошем"
В матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов венгерский "Ференцварош" сыграл вничью с киевским "Динамо" со счетом 2:2. Украинцы вели в счете после первого тайма с разницей в два мяча благодаря голам Виктора Цыганкова и Карлоса де Пены, но во второй половине венгерский клуб от поражения спасли Токман Нгуэн и Франк Боли.
"Динамо" осталось на третьем месте в турнирной таблице группы G, "Ференцварош" по-прежнему занимает 4-ю позицию.
"Ференцварош" Венгрия – "Динамо" Киев Украина - 2:2 (0:2)
Голы: Цыганков, 28 (с пенальти) - 0:1, де Пена, 41 - 0:2, Нгуэн, 59 - 1:2, Боли, 90 - 2:2
"Ференцварош": Дибус, Хайстер, Блажич, Ковачевич (Двали, 86), Ловренчич (Ботка, 86), Зубков, Сомалиа, Нген, Харатин (Лаидуни, 65), Изаэл (Боли, 73), Шигер (Мак, 73).
"Динамо": Бойко, Караваев, Забарный, Попов, Кендзера, Сидорчук, Буяльский (Гармаш, 82), Цыганков (Родригеш, 90), Шапаренко (Бэлуцэ, 89), де Пена, Супряга (Вербич, 90).
Удаление: Сидорчук (86).
Не пропустите: "Барселона" обыграла "Ювентус" в гостевом матче Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 28 октября
-
Лига Чемпионов: результаты матчей 28 октября
-
"Барселона" надолго теряет Коутиньо
-
"Динамо" Киев упустило победу над "Ференцварошем"
-
"Манчестер Юнайтед" уничтожил "РБ Лейпциг"
-
"Зенит" проиграл "Боруссии" в матче Лиги Чемпионов
-
"Барселона" обыграла "Ювентус" в гостевом матче Лиги Чемпионов
-
"Абрамович будет доволен результатом". Лэмпард прокомментировал победу над "Краснодаром"
-
Форвард "Крыльев Советов" Сергеев забил 17 голов в последних 15 матчах
-
Арбитр не засчитал три гола Мората в ворота "Барселоны" в матче Лиги Чемпионов
-
"Все время бил его". Анчелотти рассказал, как он боролся с Марадоной в бытность футболистом
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на одного из лидеров "Милана"
-
Кварацхелия сравнил Месси и Роналду
-
РФС: арбитр Безбородов допустил две ошибки в пользу "Спартака" в матче с "Краснодаром"
-
Кокорин и Соболев посетили матч ФНЛ
-
ПСЖ победил "Истанбул Башакшехир" благодаря дублю Кина
-
"Челси" уничтожил "Краснодар" матче в Лиги Чемпионов
-
В "Реале" произошел конфликт между форвардами
-
ПСЖ теряет Неймара. Форвард плакал, получив травму
-
1
Албанская модель - о Роналду: я не смогла бы ему отказать (фото красотки)
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4