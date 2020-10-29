"Динамо" Киев упустило победу над "Ференцварошем"

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов венгерский "Ференцварош" сыграл вничью с киевским "Динамо" со счетом 2:2. Украинцы вели в счете после первого тайма с разницей в два мяча благодаря голам Виктора Цыганкова и Карлоса де Пены, но во второй половине венгерский клуб от поражения спасли Токман Нгуэн и Франк Боли.

"Динамо" осталось на третьем месте в турнирной таблице группы G, "Ференцварош" по-прежнему занимает 4-ю позицию.

"Ференцварош" Венгрия – "Динамо" Киев Украина - 2:2 (0:2)

Голы: Цыганков, 28 (с пенальти) - 0:1, де Пена, 41 - 0:2, Нгуэн, 59 - 1:2, Боли, 90 - 2:2

"Ференцварош": Дибус, Хайстер, Блажич, Ковачевич (Двали, 86), Ловренчич (Ботка, 86), Зубков, Сомалиа, Нген, Харатин (Лаидуни, 65), Изаэл (Боли, 73), Шигер (Мак, 73).

"Динамо": Бойко, Караваев, Забарный, Попов, Кендзера, Сидорчук, Буяльский (Гармаш, 82), Цыганков (Родригеш, 90), Шапаренко (Бэлуцэ, 89), де Пена, Супряга (Вербич, 90).

Удаление: Сидорчук (86).

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