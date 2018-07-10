"Динамо" Киев усилилось бразильским защитником

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"Динамо" Киев усилилось бразильским защитником

Защитник "Атлетико Паранаэнсе" Сидклей Феррейра Перейра перешел в киевское "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Футболист подписал с украинским клубом контракт до лета 2023 года.

25-летний Сидклей выступал за "Атлетико Паранаэнсе" с 2014 года, провел за клуб 156 матчей и забил 8 голов. Сдавался в аренду "Атлетико Гояненсе" и "Коринтиансу". В сборную Бразилии не вызывался. Ориентировочная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.

Не пропустите: "Динамо" опередило "Шахтёр" и "Зенит" в борьбе за бразильского защитника. | http://soccernews.ru

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