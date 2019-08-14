"Динамо" Киев уволило главного тренера после провала в Лиге Чемпионов
Киевское "Динамо" объявило об отставке Александра Хацкевича с поста главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.
Причиной отставки стали неудачные выступления команды в последних матчах. Сначала киевляне проиграли "Шахтеру" (1:2) в принципиальном матче чемпионата Украины, а затем сыграли вничью с "Брюгге" (3:3) в ответном поединке 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов и вылетели из турнира.
Клуб поблагодарил белорусского специалиста за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.
45-летний Хацкевич тренировал "Динамо" с лета 2017 года. Под его руководством команда дважды занимала второе место в чемпионате Украины, выиграла два Суперкубка Украины, а также трижды подряд не сумела преодолеть квалификацию Лиги Чемпионов.
Не пропустите: Киевское "Динамо" в невероятном матче вылетело из Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|3
|9
|2
|Заря Луганск
|3
|7
|3
|Динамо Киев
|3
|6
|4
|Десна Чернигов
|3
|6
|5
|Колос Ковалёвка
|3
|6
|6
|Dnipro-1
|3
|4
|7
|Мариуполь
|2
|3
|8
|Ворскла
|3
|3
|9
|Александрия
|3
|3
|10
|Львов
|3
|3
|11
|Олимпик Донецк
|3
|0
|12
|Карпаты Львов
|2
|0