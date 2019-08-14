"Динамо" Киев уволило главного тренера после провала в Лиге Чемпионов



Киевское "Динамо" объявило об отставке Александра Хацкевича с поста главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

Причиной отставки стали неудачные выступления команды в последних матчах. Сначала киевляне проиграли "Шахтеру" (1:2) в принципиальном матче чемпионата Украины, а затем сыграли вничью с "Брюгге" (3:3) в ответном поединке 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов и вылетели из турнира.

Клуб поблагодарил белорусского специалиста за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

45-летний Хацкевич тренировал "Динамо" с лета 2017 года. Под его руководством команда дважды занимала второе место в чемпионате Украины, выиграла два Суперкубка Украины, а также трижды подряд не сумела преодолеть квалификацию Лиги Чемпионов.

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