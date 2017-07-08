"Динамо" Киев - "Ваккер" - 3:0 (обзор)

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"Динамо" Киев - "Ваккер" - 3:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор товарищеского матча между киевским "Динамо" и "Ваккером" (3:0).

Видео: "Динамо" - "Ваккер".

Не пропустите: Киевское "Динамо" разгромило "Ваккер" в товарищеском матче. | http://soccernews.ru

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3 Звезда Кропивницкий 32 34
4 Карпаты Львов 32 30
5 Днепр Днепропетровск 31 22
6 Волынь Луцк 31 7
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