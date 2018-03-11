"Динамо" Киев – "Верес" - 1:0 (обзор)

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"Динамо" Киев – "Верес" - 1:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 23-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и "Вересом" (1:0).

Видео: "Динамо" Киев – "Верес.

Не пропустите: Гол Мораеса принес киевскому "Динамо" победу над "Вересом". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 22 51
2 Динамо Киев 22 45
3 Ворскла 22 37
4 Заря Луганск 22 33
5 Верес Ровно 22 32
6 Мариуполь 22 32
7 Олимпик Донецк 22 28
8 Александрия 22 23
9 Звезда Кропивницкий 22 19
10 Карпаты Львов 22 19
11 Черноморец Одесса 22 18
12 Сталь Каменское 22 15
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