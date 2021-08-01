"Динамо" Киев – "Верес" - 4:0 (видеообзор)
Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен
Киевское "Динамо" в матче 2-го тура чемпионата Украины разгромило ровненский "Верес" со счетом 4:0.
Победу динамовцам принесли голы Дениса Попова, Дениса Гармаша, Александра Тымчика и Виктора Цыганкова.
Напомним, что матч 1-го тура между "Динамо" и "Минаем" был перенесен.
"Динамо" Киев – "Верес" Ровно - 4:0 (3:0)
Голы: Попов, 4 - 1:0, Гармаш, 6 - 2:0, Тымчик, 42 - 3:0, Цыганков, 86 (с пенальти) - 4:0
"Динамо": Бущан, Сирота, Караваев (Цыганков, 46), Миколенко, Тымчик, Гармаш (Кулач, 62), Шапаренко, Буяльский, де Пена (Родригеш, 46), Андриевский (Сидорчук, 46), Попов (Забарный, 34).
"Верес": Когут, Мирошник, Солдат, Немчанинов, Гончаренко (Махнев, 62), Кучеров, Полюлях (Панасенко, 46), Пасич (Дахновский, 46), Пасич, Гегедош (Гечев, 56), Сергийчук (Шестаков, 46).
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|Мариуполь
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