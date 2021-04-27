"Динамо" Киев входит в число претендентов на Буффона

Фото: Твиттер @gianluigibuffon

На фоне слухов о возможном уходе голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона из туринского клуба, спрос на 43-летнего игрока резко возрос.

По информацимиTuttosport, в услугах итальянца заинтересовано сразу пять клубов: киевское "Динамо", "Олимпиакос", "Айнтрахт", "Спортинг" и "Галатасарай". Кроме того, вратарь может остаться в Серии А, если согласится на переход в "Аталанту"

Буффон стал футболистом "Ювентуса" летом 2001 года, перейдя из "Пармы" за € 52,8 млн. Он отыграл в клубе 17 лет, после чего на год перебрался в ПСЖ, а в в 2019 вновь вернулся в Турин.

В текущем сезоне голкипер выходил на поле в 12 матчах за "Ювентус" во всех турнирах, в которых пропустил 7 мячей. 6 игр итальянец сыграл, оставив свои ворота в неприкосновенности.