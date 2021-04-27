"Динамо" Киев входит в число претендентов на Буффона
Фото: Твиттер @gianluigibuffon
На фоне слухов о возможном уходе голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона из туринского клуба, спрос на 43-летнего игрока резко возрос.
По информацимиTuttosport, в услугах итальянца заинтересовано сразу пять клубов: киевское "Динамо", "Олимпиакос", "Айнтрахт", "Спортинг" и "Галатасарай". Кроме того, вратарь может остаться в Серии А, если согласится на переход в "Аталанту"
Буффон стал футболистом "Ювентуса" летом 2001 года, перейдя из "Пармы" за € 52,8 млн. Он отыграл в клубе 17 лет, после чего на год перебрался в ПСЖ, а в в 2019 вновь вернулся в Турин.
В текущем сезоне голкипер выходил на поле в 12 матчах за "Ювентус" во всех турнирах, в которых пропустил 7 мячей. 6 игр итальянец сыграл, оставив свои ворота в неприкосновенности.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17