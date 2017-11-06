"Динамо" Киев - "Ворскла" - 2:1 (обзор)
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 15-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и "Ворсклой" (2:1).
Видео: "Динамо" Киев - "Ворскла".
Не пропустите: Киевское "Динамо" одолело "Ворсклу", "Заря" вырвала ничью в поединке с "Олимпиком". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|15
|36
|2
|Динамо Киев
|14
|29
|3
|Олимпик Донецк
|15
|25
|4
|Верес Ровно
|15
|21
|5
|Ворскла
|15
|21
|6
|Заря Луганск
|15
|19
|7
|Мариуполь
|14
|17
|8
|Звезда Кропивницкий
|15
|14
|9
|Карпаты Львов
|15
|14
|10
|Александрия
|15
|12
|11
|Черноморец Одесса
|15
|12
|12
|Сталь Каменское
|15
|11