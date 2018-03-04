"Динамо" Киев - "Заря" - 3:2 (обзор)

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"Динамо" Киев - "Заря" - 3:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 22-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и "Зарей" (3:2).

Видео: "Динамо" - "Заря".

Не пропустите: Киевское "Динамо" вырвало победу в результативном матче с "Зарей". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 22 51
2 Динамо Киев 22 45
3 Ворскла 22 37
4 Заря Луганск 22 33
5 Верес Ровно 22 32
6 Мариуполь 22 32
7 Олимпик Донецк 22 28
8 Александрия 21 22
9 Карпаты Львов 22 19
10 Звезда Кропивницкий 21 18
11 Черноморец Одесса 22 18
12 Сталь Каменское 22 15
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