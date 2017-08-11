"Динамо Киев" - "Звезда" - 3:0 (обзор)

Теги динамо киевзвезда кропивницкий

"Динамо Киев" - "Звезда" - 3:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата Украины между киевским "Динамо" и "Звездой".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Динамо Киев 5 13
2 Шахтер Донецк 4 9
3 Олимпик Донецк 4 8
4 Ворскла 4 7
5 Верес Ровно 4 6
6 Сталь Каменское 4 6
7 Мариуполь 4 5
8 Карпаты Львов 4 4
9 Александрия 4 3
10 Заря Луганск 4 2
11 Звезда Кропивницкий 5 2
12 Черноморец Одесса 4 1
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