"Динамо" – "Краснодар" - 0:0 (обзор)

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"Динамо" – "Краснодар" - 0:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 22-го тура чемпионата России между московским "Динамо" и "Краснодаром".

Не пропустите: Московское "Динамо" и "Краснодар" расписали безголевую ничью. | http://soccernews.ru

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2 Краснодар 22 40
3 Спартак Москва 21 38
4 Зенит Санкт-Петербург 21 38
5 ЦСКА Москва 21 38
6 Арсенал Тула 22 31
7 Уфа 22 31
8 Рубин 22 27
9 Ахмат 21 26
10 Ростов 21 25
11 Урал 21 25
12 Динамо Москва 22 24
13 Тосно 22 23
14 Амкар 22 22
15 Анжи 22 20
16 СКА Хабаровск 21 12
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