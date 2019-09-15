"Динамо" креативно анонсировало матч с "Уфой", использовав мотивационную речь Сталлоне

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"Динамо" креативно анонсировало матч с "Уфой", использовав мотивационную речь Сталлоне

Московское "Динамо" креативным роликом анонсировало матч 9-го тура чемпионата России с "Уфой".

В ролике нападающий бело-голубых Сильвестр Игбоун надевает футболку команды под мотивационную речь актера Сильвестра Сталлоне, которую он произнес в фильме "Рокки Бальбоа".

Напомним, что 28-летний Игбоун перешел в "Динамо" несколько недель назад именно из "Уфы" на правах аренды.

Матч "Динамо" - "Уфа" состоится 16 сентября. Начало встречи в 20:00 мск.

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