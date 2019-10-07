"Динамо" летом не захотело подписывать Андре Силву

Теги миланайнтрахт франкфуртдинамо москваандре силва

"Динамо" летом не захотело подписывать Андре Силву

Футбольный агент Дмитрий Чельцов сообщил, что во время летнего трансферного окна московское "Динамо" отказалось от подписания португальского форварда Андре Силвы.

"Итальянцы готовы были отдать Андре за 15-18 миллионов евро, а игрок согласился ехать в Москву. В "Динамо" сказали, что футболист хороший, но зависимый, ему нужно подносить снаряды. По их словам, они ищут нападающего, который может индивидуально обыграть, сам себе создать момент", - сказал Чельцов.

Напомним, что в итоге Силва перешёл из "Милана" в "Айнтрахт" на правах двухлетней аренды.

В составе франкфуртской команды 23-летний футболист забил 3 гола в 6 матчах.

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