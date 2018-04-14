"Динамо" - "Локомотив" - 0:4 (обзор)

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"Динамо" - "Локомотив" - 0:4 (обзор)Смотрите видеообзор матча 26-го тура РФПЛ, в котором московский "Локомотив" в гостях разгромил земляков из "Динамо".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 25 55
2 Спартак Москва 25 50
3 Краснодар 26 47
4 Зенит Санкт-Петербург 25 45
5 ЦСКА Москва 24 44
6 Арсенал Тула 26 35
7 Уфа 25 34
8 Рубин 26 34
9 Урал 25 30
10 Динамо Москва 25 30
11 Ахмат 25 30
12 Амкар 25 28
13 Ростов 25 27
14 Анжи 26 24
15 Тосно 26 24
16 СКА Хабаровск 25 13
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