"Динамо Минск" - "Работнички" - 3:0 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между минским "Динамо" и "Работничками".
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фенербахче
|6
|13
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|12
|3
|Фейеноорд
|6
|7
|4
|Заря Луганск
|6
|2
|Группа B
|М
|О
|1
|АПОЭЛ
|6
|12
|2
|Олимпиакос Пирей
|6
|8
|3
|Янг Бойз
|6
|8
|4
|Локомотив
|6
|5
|Группа C
|М
|О
|1
|Сент-Этьен
|6
|12
|2
|Андерлехт
|6
|11
|3
|Майнц 05
|6
|9
|4
|Габала
|6
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|15
|2
|АЗ
|6
|8
|3
|Маккаби Тель-Авив
|6
|7
|4
|Дандолк
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Рома
|6
|12
|2
|Астра Плоешти
|6
|8
|3
|Виктория Плзень
|6
|6
|4
|Аустрия Вена
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Генк
|6
|12
|2
|Атлетик Бильбао
|6
|10
|3
|Рапид Вена
|6
|6
|4
|Сассуоло
|6
|5
|Группа G
|М
|О
|1
|Аякс
|6
|14
|2
|Сельта Виго
|6
|9
|3
|Стандард Льеж
|6
|7
|4
|Панатинаикос
|6
|1
|Группа H
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|6
|18
|2
|Гент
|6
|8
|3
|Брага
|6
|6
|4
|Коньяспор
|6
|1
|Группа I
|М
|О
|1
|Шальке
|6
|15
|2
|Краснодар
|6
|7
|3
|Зальцбург
|6
|7
|4
|Ницца
|6
|6
|Группа J
|М
|О
|1
|Фиорентина
|6
|13
|2
|ПАОК
|6
|10
|3
|Карабах
|6
|7
|4
|Слован Либерец
|6
|4
|Группа K
|М
|О
|1
|Спарта Прага
|6
|12
|2
|Хапоэль Беэр-Шева
|6
|8
|3
|Саутгемптон
|6
|8
|4
|Интер Милан
|6
|6
|Группа L
|М
|О
|1
|Османлыспор
|6
|10
|2
|Вильярреал
|6
|9
|3
|Цюрих
|6
|6
|4
|Стяуа Бухарест
|6
|6