"Динамо" Минск - "Зенит": прогноз букмекеров

В первом матче третьего раунда квалификационного раунда Лиги Европы "Зенит" на выезде сыграет с минским "Динамо".

Букмекеры считают явным фаворитом матча российский клуб. На победу "Зенита" можно поставить с коэффициентом 1,50. Ничья оценивается коэффициентом 4,00. Победа "Динамо" оценивается коэффициентом 7,00.

Матч "Динамо" - "Зенит" состоится 9 августа и начнется в 20:00 мск.

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