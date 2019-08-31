"Динамо" могло купить Симоне Дзадзу

Теги симоне дзадзаторинодинамо москватрансферы

"Динамо" могло купить Симоне Дзадзу

Этим летом форвард "Торино" Симоне Дзадза мог перейти в московское "Динамо", сообщают российские СМИ.

Агенты итальянца связывались с руководством "бело-голубых" и предлагали услуги своего клиента.

"Динамо" сначала заинтересовалось в подписании 28-летнего футболиста, но узнав цену на него, отказалось.

За Дзадзу, который за последний год забил 8 голов в 37 матчах, потребовали 20 миллионов евро.

Не пропустите: Хохлов назвал позицию, которую планирует усилить "Динамо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Сычёв возобновил профессиональную карьеру

Сычёв возобновил профессиональную карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Болонья Болонья 2 4
2 Интер Милан Интер Милан 1 3
3 Лацио Лацио 1 3
4 Наполи Наполи 1 3
5 Аталанта Аталанта 1 3
6 Торино Торино 1 3
7 Брешия Брешия 1 3
8 Ювентус Ювентус 1 3
9 Удинезе Удинезе 1 3
10 Дженоа Дженоа 1 1
11 Рома Рома 1 1
12 Хеллас Верона Хеллас Верона 1 1
13 Фиорентина Фиорентина 1 0
14 Сассуоло Сассуоло 1 0
15 Кальяри Кальяри 1 0
16 Милан Милан 1 0
17 Парма Парма 1 0
18 Сампдория Сампдория 1 0
19 Лечче Лечче 1 0
20 СПАЛ СПАЛ 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов