"Динамо" могло купить Симоне Дзадзу

Этим летом форвард "Торино" Симоне Дзадза мог перейти в московское "Динамо", сообщают российские СМИ.

Агенты итальянца связывались с руководством "бело-голубых" и предлагали услуги своего клиента.

"Динамо" сначала заинтересовалось в подписании 28-летнего футболиста, но узнав цену на него, отказалось.

За Дзадзу, который за последний год забил 8 голов в 37 матчах, потребовали 20 миллионов евро.

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