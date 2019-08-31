"Динамо" могло купить Симоне Дзадзу
Этим летом форвард "Торино" Симоне Дзадза мог перейти в московское "Динамо", сообщают российские СМИ.
Агенты итальянца связывались с руководством "бело-голубых" и предлагали услуги своего клиента.
"Динамо" сначала заинтересовалось в подписании 28-летнего футболиста, но узнав цену на него, отказалось.
За Дзадзу, который за последний год забил 8 голов в 37 матчах, потребовали 20 миллионов евро.
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