"Динамо" Москва может купить скандального игрока киевского "Динамо"

Московское "Динамо" проявляет интерес к венгерскому защитнику киевского "Динамо" Тамашу Кадару. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Цыганык.

Ранее футболист был переведен в дублирующий состав украинского клуба из-за конфликта с главным тренером команды Алексеем Михайличенко.

"Есть информация, что у Кадара есть предложение от одного из российских клубов. Называют московское "Динамо". Кадар хочет нажать на киевское «Динамо», чтобы ускорить процесс возможного трансфера", - сказал Цыганык в эфире ЦиганикLive на YouTube.

В нынешнем сезоне 29-летний Кадар провел за киевское "Динамо" 20 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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