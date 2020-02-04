"Динамо" Москва может купить скандального игрока киевского "Динамо"
Московское "Динамо" проявляет интерес к венгерскому защитнику киевского "Динамо" Тамашу Кадару. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Цыганык.
Ранее футболист был переведен в дублирующий состав украинского клуба из-за конфликта с главным тренером команды Алексеем Михайличенко.
"Есть информация, что у Кадара есть предложение от одного из российских клубов. Называют московское "Динамо". Кадар хочет нажать на киевское «Динамо», чтобы ускорить процесс возможного трансфера", - сказал Цыганык в эфире ЦиганикLive на YouTube.
В нынешнем сезоне 29-летний Кадар провел за киевское "Динамо" 20 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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