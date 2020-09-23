"Динамо" может избавиться от самого дорогого игрока в истории клуба

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"Динамо" может избавиться от самого дорогого игрока в истории клуба

Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков больше не хочет видеть в команде немецкого нападающего Максимилиана Филиппа, сообщает Metaratings.

По сведениям издания, Новиков считает Филиппа главным виновником поражения команды в матче квалификации Лиги Европы с тбилисским "Локомотивом" (1:2). Кроме того, немцем недовольно также и руководство бело-голубых.

Новиков перешел в "Динамо" летом 2019 года из дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро, став самым дорогим трансфером в истории клуба. Всего форвард провел за динамовцев 29 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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