"Динамо" может купить бывшего хавбека ЦСКА

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"Динамо" может купить бывшего хавбека ЦСКА

Фото: инстаграм Стивена Цубера/Автор неизвестен

Московское "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику франкфуртского "Айнтрахта" и сборной Швейцарии Стивену Цуберу, сообщает Blick.

По сведениям источника, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Цубер приглянулся скаутам "бело-голубых" на Евро-2020, на котором он провел четыре матча и отдал четыре результативные передачи.

Стоит отметить, что Цубер уже играл в России. С 2013 по 2014 годы он выступал за ЦСКА.

29-летний Цубер в прошлом сезоне провел за "Айнтрахт" 22 матча во всех турнирах и отдал три голевых передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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