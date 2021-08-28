"Динамо" может купить экс-игрока сборной Франции

Фото: инстаграм Жозуа Гилавоги/Автор неизвестен

Московское "Динамо" проявляет интерес к французскому полузащитнику "Вольфсбурга" Жозуа Гилавоги, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, российский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Также хавбеком интересуются "Уотфорд" и "Венеция".

30-летний Гилавоги выступает за "Вольфсбург" с 2014 года, провел за клуб 221 матч, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. За сборную Франции сыграл семь матчей.

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