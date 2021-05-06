"Динамо" может купить защитника "Лозанны"
Фото: твиттер "Динамо"/Автор неизвестен
Как сообщает швейцарский портал 4-4-2, московское "Динамо" может купить защитника "Лозанны" Ноа Лусли.
По информации источника, к игроку помимо "Динамо" проявляют интерес "Эмполи" и еще несколько итальянских клубов.
В текущем сезоне Лусли сыграл 29 игр, в которых отдал 1 ассист.
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