"Динамо" может купить защитника "Лозанны"

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"Динамо" может купить защитника "Лозанны"Фото: твиттер "Динамо"/Автор неизвестен

Как сообщает швейцарский портал 4-4-2, московское "Динамо" может купить защитника "Лозанны" Ноа Лусли. 

По информации источника, к игроку помимо "Динамо" проявляют интерес "Эмполи" и еще несколько итальянских клубов.

В текущем сезоне Лусли сыграл 29 игр, в которых отдал 1 ассист.

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