"Динамо" может не получить возможность играть на новом стадионе
"Динамо" не может договориться с ВТБ об условиях аренды нового стадиона, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, руководство "ВТБ Арена Парк" требует за аренду каждого матча шесть миллионов рублей, что составит почти сто миллионов за сезон. "Бело-голубые", в свою очередь, не готовы платить больше четырех миллионов, так как клуб тратит еще несколько миллионов на организацию каждого матча.
Если стороны не договорятся, то "Динамо" может продолжить проводить домашние матчи в Химках.
Напомним, что "ВТБ-Банк" выкупил стадион "Динамо" и прилегающую в нему территорию и с 2008 года начал его реконструкцию, вложив в проект несколько десятков миллиардов рублей.
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