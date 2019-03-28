"Динамо" может не сыграть на новом стадионе в нынешнем сезоне

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"Динамо" может не сыграть на новом стадионе в нынешнем сезоне

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что "Динамо", скорее всего, не удастся больше сыграть на домашнем стадионе и переедет в Химки. 

"Предварительно руководители клуба сказали так - все матчи этого сезона, пока не будет заменен газон и поле не приведут в порядок, будут проведены на "Арене Химки", - сказал Прядкин.

"Динамо" предстоит встретится в этом сезоне с "Локомотивом", "Краснодаром", "Крыльями", "Ахматом", "Ростовом" и "Арсеналом". 

"Динамо" занимает 12 место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. 

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