"Динамо" может перехватить трансферную цель "Спартака"

Теги спартак москвадинамо москваривер плейттрансферырафаэль сантос борре

"Динамо" может перехватить трансферную цель "Спартака"

Московское "Динамо" проявляет интерес к нападающему "Ривер Плейт" Сантосу Борре, сообщает журналист Сергей Егоров в своем Telegram-канале.

"Динамо" этим летом могло взять колумбийского форварда Сантоса Борре из "Ривера". Тогда договориться не удалось. Возможно, мечта сбудется сейчас – ведь игрока попытаются "разыскать", – написал Егоров.

Ранее сообщалось, что колумбиец также входит в сферу интересов московского "Спартака".

В нынешнем сезоне 24-летний Борре провел за "Ривер Плейт" 13 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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