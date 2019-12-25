"Динамо" может перехватить трансферную цель "Спартака"
Московское "Динамо" проявляет интерес к нападающему "Ривер Плейт" Сантосу Борре, сообщает журналист Сергей Егоров в своем Telegram-канале.
"Динамо" этим летом могло взять колумбийского форварда Сантоса Борре из "Ривера". Тогда договориться не удалось. Возможно, мечта сбудется сейчас – ведь игрока попытаются "разыскать", – написал Егоров.
Ранее сообщалось, что колумбиец также входит в сферу интересов московского "Спартака".
В нынешнем сезоне 24-летний Борре провел за "Ривер Плейт" 13 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|19
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|Уфа
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