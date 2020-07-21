"Динамо" может перехватить трансферную цель "Спартака"

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"Динамо" может перехватить трансферную цель "Спартака"

Московское "Динамо" нацелилось на полузащитника "Уфы" Даниила Фомина, пишет "СЭ".

По сведениям издания, "бело-голубые" лидируют в гонке за 23-летним футболистом, которым также интересуется "Спартак".

За хавбека столичный клуб заплатит от 3,5 до 4,5 миллионов евро.

В текущем сезоне Фомин сыграл за "Уфу" 29 матчей, забил 6 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.

Не пропустите: "Динамо" нацелилось на воспитанника "Спартака". | http://soccernews.ru
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