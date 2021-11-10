"Динамо" может подписать аргентинского вингера "Боки Хуниорс"

Фото: инстаграм Вильи/Автор неизвестен

Московское "Динамо" может подписать вингера "Боки Хуниорс" Себастьяна Вилью, сообщает TyC Sports.

По информации источника, московский клуб сделал запрос аргентинскому клубу о трансферной стоимости футболиста.

Сообщается, что "Бока" готова расстаться с ним за 15 миллионов евро, однако такая стоимость не устраивает "Динамо".

В нынешнем сезоне Вилья сыграл одну игру в аргентинском чемпионате, в которой забил один гол.

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