"Динамо" может подписать Кабрала

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"Динамо" может подписать Кабрала

Полузащитник "Бастии" Джерсон Кабрал может перейти в "Динамо", сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, московский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно.

26-летний Кабрал родился в Роттердаме и является воспитанником "Фейеноорда". Прошлый сезон начал в "Бастии", а зимой был отдан в аренду роттердамской "Спарте". Хавбек играл за юношеские сборные Голландии, а некоторое время назад получил приглашение в национальную команду Кабо-Верде. 

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