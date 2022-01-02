"Динамо" может подписать Смолова. Уже договорились с "Локомотивом"

Фото: инстаграм Смолова/Автор неизвестен

Форвард сборной России и "Локомотива" Федор Смолов может стать футболистом московского "Динамо", сообщает Спорт-Экспресс.

По информации источника, клубы уже пришли к соглашению о переходе нападающего. "Локомотив" готов отпустить игрока за небольшую сумму, потому что его контракт с клубом истекает уже летом 2022 года.

Отмечается, что договориться с самим Смоловым будет куда сложнее из-за его оклада в размере 3.1 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Федор сыграл 22 матча за "Локо" во всех турнирах, в которых забил 7 голов.

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