"Динамо" может подписать защитника клуба ФНЛ

Московское "Динамо" проявляет интерес к защитнику астраханского "Волгаря" Юрию Журавлеву, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, "бело-голубые" рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно.

24-летний Журавлев является воспитанником "Кубани". За "Волгарь" он выступает с 2018 года, провел за клуб 69 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом истекает летом 2021 года.

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