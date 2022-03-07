"Динамо" может потерять основного защитника

Фото: инстаграм Гильермо Варелы/Автор неизвестен

Оскар Бентанкур, агент уругвайского защитника московского "Динамо" Гильермо Варелы, не исключил вероятность ухода своего подопечного из российского клуба.

"Вареле очень плохо из-за всей ситуации вокруг. Он не может спать. Сейчас мы ждем и посмотрим, что будет делать "Динамо", какие будут шаги. Сейчас мы знаем не так много. Не знаем, будут ли игроки иметь право расторгнуть контракт", – приводит слова Бентанкура "Чемпионат".

В нынешнем сезоне 28-летний Варела провел за "Динамо" 18 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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