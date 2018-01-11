"Динамо" может разорвать контракт с Погребняком из-за фото игрока в соцсети

Теги динамо москвапавел погребняк

"Динамо" может разорвать контракт с Погребняком из-за фото игрока в соцсети

"Динамо" хочет расстаться с нападающим Павлом Погребняком, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, в данный момент руководство московского клуба изучает вариант с разрывом контракта игрока из-за его поездки на матч чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Интером".

Стоит отметить, что в день матча, 9 декабря, "Динамо" играло с "Анжи" в поединке 20-го тура чемпионата России (2:0). Форвард вместо матча РФПЛ отправился в Италию вместе со своими братьями и выложил фото в соцсети.

Стоит отметить, что контракт 34-летнего Погребняка с "Динамо" истекает через полгода. Его зарплата составляет 2 миллиона евро. Таким образом динамовцы могут сэкономить около миллиона, если сумеют доказать факт нарушения трудовой дисциплины со стороны игрока.

Не пропустите: Бечирай покидает московское "Динамо". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 29 тура

Турнир прогнозов: анонс 29 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов