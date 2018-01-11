"Динамо" может разорвать контракт с Погребняком из-за фото игрока в соцсети

"Динамо" хочет расстаться с нападающим Павлом Погребняком, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, в данный момент руководство московского клуба изучает вариант с разрывом контракта игрока из-за его поездки на матч чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Интером".

Стоит отметить, что в день матча, 9 декабря, "Динамо" играло с "Анжи" в поединке 20-го тура чемпионата России (2:0). Форвард вместо матча РФПЛ отправился в Италию вместе со своими братьями и выложил фото в соцсети.

Стоит отметить, что контракт 34-летнего Погребняка с "Динамо" истекает через полгода. Его зарплата составляет 2 миллиона евро. Таким образом динамовцы могут сэкономить около миллиона, если сумеют доказать факт нарушения трудовой дисциплины со стороны игрока.

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