"Динамо" может усилиться форвардом сборной Кот-д’Ивуара

Московское "Динамо" проявляет интерес к форварду "Янг Бойз" Рожеру Ассале, сообщают российские СМИ.

"Бело-голубые" ищут сильного легионера в линию атаки и 25-летний ивуариец является одной из приоритетных кандидатур.

Российский клуб намерен провести переговоры по трансферу нападающего, когда он вернётся из стана своей сборной.

Сейчас Ассале в составе национальной команды Кот-д’Ивуара сражается за Кубок Африканский Наций.

Рыночная стоимость футболиста - 7,5 миллионов евро. В минувшем сезоне он забил 10 голов и сделал 11 ассистов в 42 матчах.

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