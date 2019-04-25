"Динамо" может успеть сыграть на новом стадионе в текущем сезоне

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"Динамо" может успеть сыграть на новом стадионе в текущем сезоне

Московское "Динамо" имеет неплохие шансы сыграть на новом стадионе в концовке нынешнего сезона.

Напомним, что "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" реконструировался около 10 лет. Открытие сооружения было запланировано на 10 марта, но из-за проблем с газоном его пришлось перенести на неопределённый срок.

"Вероятность проведения матча "Динамо" - "Арсенал" на стадионе в Петровском парке составляет 99 процентов. По регламенту за 10 дней должен приниматься футбольный газон. По нашим данным рост травы идёт интенсивно, пошло укрепление корневой системы. После прошивки поле будет готово для того, чтобы принять матч 26 мая. Конечно, решение будет принимать комиссия, но оно, думаю, будет положительным", - сказал заместитель генерального директора РФС по международным вопросам Александр Зорков.

Матч 30-го тура РПЛ между "Динамо" и тульским "Арсеналом" запланирован на 26 мая. Начало игры - в 14:00 по московскому времени.

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