"Динамо" может уволить Широкова: названа причина

Московское "Динамо" может уволить спортивного директора Романа Широкова, сообщают российские СМИ.

Новое руководство столичного клуба недовольно работой 37-летнего функционера, а также его конфликтом с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.

Широков занимает пост спортивного директора "Динамо" с октября 2017 года.

По итогам 17 туров "бело-голубые" занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 20 очков.

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