"Динамо" может уволить Широкова: названа причина
Московское "Динамо" может уволить спортивного директора Романа Широкова, сообщают российские СМИ.
Новое руководство столичного клуба недовольно работой 37-летнего функционера, а также его конфликтом с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.
Широков занимает пост спортивного директора "Динамо" с октября 2017 года.
По итогам 17 туров "бело-голубые" занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 20 очков.
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|5
|Локомотив Москва
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|28
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|Рубин
|17
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|Ростов
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|24
|8
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|9
|Оренбург
|16
|22
|10
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|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
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|Анжи
|17
|15
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|Енисей Красноярск
|17
|10