"Динамо" может возглавить иностранный тренер

Новым главным тренером московского "Динамо" может стать иностранный специалист, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, поиском наставника занимается спортивный директор Желько Бувач. Кроме того, клубу предлагают варианты с отечественными специалистами, среди которых Курбан Бердыев, Юрий Семин, Александр Бородюк и другие.

Напомним, что пост главного тренера "Динамо" по собственному желанию покинул Кирилл Новиков. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Александр Кульчий.

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